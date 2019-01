Hotel Kraków z salą konferencyjną- Best Western

Best Western to sieć hoteli w całej Polsce, która oferuje swoje usługi nie tylko osobą szukającym noclegu w danym mieście ale także firmom, które poszukują odpowiedniej salo konferencyjnej do zorganizowania szkolenia dla dużej grupy pracowników. Hotel Kraków z salą konferencyjną - to my.